Itzehoe: Wieder Schuhe weg

shz.de

08. April 2020, 09:12 Uhr

Itzehoe (ots) - Nachdem es in den vergangenen Tagen bereits zu mehreren Diebstählen von Schuhen aus Itzehoer Hausfluren gekommen ist, schlug ein Dieb gestern erneut zu und stahl zwei Paare.



Der Anzeigende hatte seine Sportschuhe in einem Treppenhaus eines Wohnblocks im Juliengardeweg abgestellt. Zuletzt sah er die Schuhe von Nike und von Adidas in der Nacht zum Dienstag und stellte schließlich Dienstagmittag den Diebstahl fest. Der Wert der Beute beläuft sich auf insgesamt etwa 150 Euro.



Wer für die Tat verantwortlich sein könnte, ist nicht bekannt. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



