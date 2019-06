Itzehoe: Widerstand endet mit Fingerbiss

von shz.de

17. Juni 2019, 13:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Sonntagnachmittag war es zu einem

Polizeieinsatz auf dem Itzehoer Bahnhof gekommen. Eine Frau war dort

in einem psychischen Ausnahmezustand angetroffen worden. Sie war aus

einer psychiatrischen Einrichtung in Heide abgängig und sollte

aufgrund ihres Zustandes in das Itzehoer Klinikum eingeliefert

werden.



Gegen 15.14 Uhr wurde eine Streife zur Unterstützung der

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zum Bahnhof entsandt. Eine

32-jährige, stark alkoholisierte Frau in einem

offensichtlich,psychischem Ausnahmezustand sollte in die

psychiatrische Eirichtung des Itzehoer Klinikums gebracht werden. Die

Polizeibeamten sollten die Fahrt in das Krankenhaus begleiten. Im

Krankenhaus wurde die Beschuldigte immer aggressiver, leistete

Widerstand gegen die Einsatzkräfte und biss zuletzt der

Polizeibeamtin in den Daumen. Die Ordnungshüterin erlitt dabei nur

leichte Verletzungen, da sie Handschuhe trug. Ein anschließend

durchgeführter Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert

von 4,37 Promille., woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde.



Die 32Jährige wird sich nun unter anderem wegen Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten müssen.



