Itzehoe: Warnung vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern

von shz.de

13. Dezember 2018, 12:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Am heutigen Vormittag haben sich zwei falsche

Stadtwerke-Mitarbeiter in das Vertrauen einer Seniorin geschlichen

und so Zutritt zu ihrer Wohnung erlangt. Zu einem Schaden ist es

glücklicherweise nicht gekommen - Gutes hatte die Männer dennoch

sicher nicht im Sinn!



Aktuell scheint in Itzehoe ein Duo unterwegs zu sein, das sich

fälschlicherweise als Team der Stadtwerke ausgibt, um in fremde

Wohnungen zu gelangen und dort Diebstähle zu begehen. Bis jetzt hat

sich erst eine Dame aus der Edendorfer Straße bei der Polizei

gemeldet und von den verdächtigen Besuchern berichtet. Nachweislich

haben sie eine falsche Herkunft angegeben und werden möglicherweise

noch andere Haushalte aufsuchen!



Insbesondere ältere Menschen sind das Ziel solcher Ganoven. Sie

sollten generell keine fremden Personen in ihr Zuhause lassen. Firmen

und Monteure kündigen ihren Besuch an. Bei Unsicherheit wenden Sie

sich per Telefon an die Firma selbst oder aber an die Polizei - wir

helfen gern!



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell