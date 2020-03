Itzehoe: Vorsicht vor Betrügern!

Avatar_shz von shz.de

20. März 2020, 15:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Derzeit treten im Kreis Dithmarschen Betrüger auf, die die aktuelle Lage und die teils bestehende Unsicherheit der Bevölkerung ausnutzen wollen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchen die Gauner an der Haustür angebliche Corona-Tests zu verkaufen. Erfolg hatten sie bisher glücklicherweise nicht.



Heute haben sich Bewohner der Ortschaften Sankt Michaelisdonn, Dingen und Brunsbüttel bei der Polizei gemeldet, weil sie entweder Personen in Schutzanzügen getroffen haben, die Zugang zu Häusern erlangen wollten oder weil ihnen konkret Corona-Tests für mehr als hundert Euro angeboten wurden. Auf die Unbekannten, die sich als Angehörige des Gesundheitsamtes ausgaben, ging polizeilichen Erkenntnissen zufolge niemand ein, so dass bisher kein Schaden entstand. Leider verlief die Suche der Polizei nach den beschriebenen Ganoven bisher erfolglos.



Sollten Sie ebenfalls ins Visier der Betrüger geraten, gehen Sie auf keine Verkaufsangebote ein, lassen Sie die Fremden nicht in Ihr Zuhause und informieren Sie die Polizei!



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4553275 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell