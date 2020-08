Itzehoe: Volltrunkener Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Avatar_shz von shz.de

25. August 2020, 11:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Nachdem ein Betrunkener in der Nacht zu heute randalierend durch Edendorf gezogen ist, nahm eine Streife den Mann fest und brachte ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.



Gegen 02.00 Uhr war der Beschuldigte im Bereich Edendorfer Straße, Holtweg, Oldendorfer Weg und Karolingerstraße unterwegs und beschädigte parkende Fahrzeuge, Außenbeleuchtung, Gartendekoration und eine Glaseingangstür. Streifen stoppten den aggressiven und unkooperativen Beschuldigten schließlich im Holtweg und brachten ihn nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,57 Promille ergab, ins Itzehoer Polizeigewahrsam. Bereits am Einsatzort und in der Folge beleidigte der 19-Jährige die Beamten mehrfach und versuchte, einen Polizisten zu bespucken. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte Drogenzubehör und beschlagnahmten dieses.



Der Itzehoer verbrachte einige Stunden in der Zelle - er wird sich nun wegen diverser Sachbeschädigungen, wegen der Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Zudem kommen einige Kosten für die Übernachtung bei der Polizei auf ihn zu.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4688439 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell