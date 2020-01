Itzehoe: Vier Verletzte bei Unfall

Avatar_shz von shz.de

27. Januar 2020, 11:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Sonntagabend hat sich im Itzehoer Stadtgebiet ein Verkehrsunfall

ereignet, bei dem sich drei männliche Personen leichte und eine Frau schwere

Verletzungen zuzogen. An den Unfallwagen entstanden Schäden von insgesamt etwa

4.000 Euro.



Gegen 18.20 Uhr war ein 19-Jähriger in Begleitung zweier Bekannter auf der

Ritterstraße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Er beabsichtigte, mit

seinem SUV an der Kreuzung zur Straße Große Paaschburg entgegen der

vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in Richtung Berliner Platz abzubiegen.

Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Golf eines 24-Jährigen. Der

Unfallverursacher und einer seiner Mitfahrer sowie der Fahrer des Volkswagens

zogen sich leichte Verletzungen zu, der dritte Insasse des Land Rovers blieb

unversehrt. Die 18-jährige Begleiterin des Geschädigten wurde durch einen

Notarzt behandelt, ein Rettungswagen brachte sie schließlich mit schweren

Verletzungen in ein Krankenhaus.



Zur Bergung der Unfallfahrzeuge, zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der

Fahrbahn war die Kreuzung zeitweilig gesperrt. Zu größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.



