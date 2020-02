Itzehoe: Verstecken macht verdächtig

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 14:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Nachdem ein Mann sich in der Nacht zu heute vor einem zufällig

vorbeikommenden Polizeifahrzeug versteckt hat, überprüften Beamte den

Verdächtigen und stellten bei ihm Werkzeuge und Diebesgut sicher.



Gegen 0.30 Uhr waren Polizisten auf Streife in der Kampstraße unterwegs. Nachdem

sie den Bereich wieder verlassen hatten, erhielten sie den Hinweis auf eine

männliche Person, die sich dort bei Auftauchen des Streifenwagens verborgen

hatte. Die Einsatzkräfte kehrten in die Kampstraße zurück und trafen auf den

beschriebenen Mann. Der schien über das Erscheinen der Ordnungshüter nicht

erfreut zu sein und zeigte sich überaus nervös. Der Grund hierfür lag auf der

Hand, denn bei sich hatte der Itzehoer Werkzeuge und Fahrräder, von denen

zumindest eines aus einem Diebstahl stammte. Bei der anschließenden Durchsuchung

der Wohnanschrift des 23-Jährigen entdeckten die Beamten zwei weitere Räder, die

sich vermutlich ebenfalls nicht rechtmäßig im Besitz des Itzehoers befanden.



Die Streifen stellten insgesamt vier Fahrräder, darunter zwei Pedelecs,

Werkzeuge und andere Kleinteile sicher. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des

Verdachts des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern

an.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4510963

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell