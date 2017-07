Itzehoe: Vermisstensuche ist erledigt (Folgemeldung zu 170722.1)

Itzehoe (ots) - Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der

Suche nach Frau Gitta Holst. Die Seniorin konnte am heutigen Tag in

einem Waldstück in Itzehoe angetroffen werden. Sie war leicht

unterkühlt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Medien werden

gebeten, ihre Fahndungen nach der Frau zu löschen und insbesondere

das Bildmaterial aus den Internet zu entfernen.



Merle Neufeld









