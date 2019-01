Itzehoe: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

von shz.de

14. Januar 2019, 12:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag,

13.01.2019, gegen 05.16 Uhr, in Itzehoe, sucht die Polizei nach

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können.



Am frühen Sonntagmorgen ging ein Fußgänger mit seinem Rollkoffer

auf dem rechtsseitigen Gehweg der Straße Sandberg, aus Richtung der

Straße Langer Peter kommend in Richtung der Straße Großer Wunderberg.

An der Einmündung Sandberg/Großer Wunderberg beabsichtigte der

60-Jährige aus Itzehoe die Straße zu überqueren. Beim Überqueren der

Fahrbahn erfasste ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem

Fahrzeug den deutlich alkoholisierten Fußgänger, der aus Richtung

Sandberg kommend rechts in den Großen Wunderberg abbog. Der Fahrer

setzte seine Fahrt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fort, ohne sich

um den Verunfallten zu kümmern. Der Itzehoer zog sich leichte

Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.



Laut Aussage des Unfallgeschädigten soll es sich bei dem

Unfallfahrzeug um einen dunklen Audi 80 gehandelt haben. Hinweise

zum möglichen Fahrer/Fahrerin und dem amtlichen Kennzeichen liegen

der Polizei bislang nicht vor.



Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zum Unfall geben können. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer

04821 / 6020 bei der Itzehoer Polizei melden.



