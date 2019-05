Itzehoe: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

von shz.de

22. Mai 2019, 13:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zu einer

Verkehrsunfallflucht in Itzehoe, die glücklicherweise durch einen

aufmerksamen Zeugen aufgeklärt werden konnte.



Einem aufmerksamen Zeugen ist die Aufklärung einer

Verkehrsunfallflucht zu verdanken. Gegen 16.15 Uhr beobachtete er

Dienstagnachmittag einen Audi, als dieser beim Rangieren auf dem

Parkplatz des Ostlandplatzes gegen den dort geparkten Mercedes einer

Itzehoerin fuhr und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhr.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und

setzte die Autofahrerin darüber in Kenntnis. Die alarmierten

Polizisten suchten die Halteranschrift des Audi-Fahrers auf und

stellten die entsprechenden Unfallschäden am PKW fest. Der Itzehoer

wird sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.



Der Sachschaden wird auf insgesamt 1000 Euro beziffert.



