Itzehoe: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Avatar_shz von shz.de

17. Januar 2020, 10:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Ein Sachschaden von ungefähr 2600 Euro ist die Folge eines

Verkehrsunfalls vom gestrigen Donnerstagvormittag in Itzehoe. Die

Fahrzeugführerin fuhr zuerst auf eine Verkehrsinsel auf und gegen eine

Hausmauer.



Gegen 10.40 Uhr war die 33-jährige Fahrerin aus Itzehoe mit dem 13-jährigen

Beifahrer in einem Ford auf der Schulstraße aus Richtung Brückenstraße kommend

in Richtung Gasstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr sie zuerst auf die dort

befindliche Verkehrsinsel auf, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab

und anschließend an einer Hauswand zum Stehen.



Beide Fahrzeuginsassen zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich

in ein Krankenhaus.



