Itzehoe: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

26. Oktober 2018, 14:03 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Freitag ist es zu einem

Verkehrsunfall auf der Elmshorner Straße in Itzehoe gekommen. Die

Fahrzeugführerin kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und

landete auf dem Rad- und Gehweg. Sie und ihr Beifahrer erlitten bei

dem Unfall leichte Verletzungen.



Gegen 02.57 Uhr war die 21-jährige Fahrerin aus Rellingen mit dem

20-jährigen Beifahrer aus Schenefeld in einem Mercedes-Benz auf der

Elmshorner Straße (B 77) in Richtung Autobahnanschlußstelle Itzehoe

Süd unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie vermutlich aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto. Der

Wagen überschlug sich und kam auf dem Geh- und Radweg zum Stehen.

Beide Fahrzeuginsassen erlitten dabei leichte Verletzungen und kamen

vorsorglich in ein Krankenhaus.



Ein Abschleppunternehmer barg das Auto. Der Gesamtschaden wird auf

22000 Euro beziffert.



