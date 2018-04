Itzehoe: Verfolgungsjagd durch Itzehoe - 3 Streifenwagen leicht beschädigt

von shz.de

02. April 2018, 17:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Am 01. April 2018, gegen 04.00 Uhr, entdeckte eine

Polizeistreife einen Ford Kleinwagen an der Adenauer Allee. Der

Fahrer beschäftigte sich mit seinem Mobiltelefon und sollte

kontrolliert werden. Die entsprechenden Anhaltesignale der Polizei

nahm der junge Fahrer zunächst offenbar nicht wahr und hielt dann

aber doch in der Lindenstraße in Itzehoe zunächst an. Als die Beamten

ausstiegen, um den Fahrer zu kontrollieren, gab dieser wieder Gas und

flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Mit teilweise bis zu 100 Km/ h

floh der Fahrer nun über die Grunerstraße und den Juliengardeweg

Richtung Tegelhörn und dann Richtung Pünstorf. Zwischenzeitlich waren

zwei weitere Streifenwagen an der Verfolgung des Pkw beteiligt. Der

Fahrer schaltete dann in Pünstorf sogar das Licht aus, wendete und

fuhr mit hoher Geschwindigkeit wieder zurück Richtung Kreisverkehr

Adler Dort rammte er einen Streifenwagen und fuhr weiter auf die

Lindenstraße Richtung Heiligenstedten. Die weiteren Polizeistreifen

konnten den Wagen in Höhe des Grünen Weges stoppen. Dabei wurden die

beiden weiteren Streifenwagen leicht beschädigt. Durch die Aktionen

des Fahrers wurde auch sein Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt.

Nachdem die Polizisten den 18 jährigen Kellinghusener aus dem Auto

geholt hatten, räumte dieser ein, Marihuana und Ecstasy eingenommen

zu haben. Dem jungen Mann wurde eine entsprechende Blutprobe

entnommen - sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben den

Strafanzeigen wegen Verkehrsgefährdung und Fahrens unter

Drogeneinfluß sowie der fahrlässigen Körperverletzung, erwarten den

18 jährigen auch entsprechende Schadensersatzansprüche. Ein

Polizeibeamter wurde bei der Aktion leicht verletzt, der Schaden an

den Streifenwagen dürfte insgesamt vorsichtig geschätzt etwa 1000 -

2000 Euro betragen. Der Kellinghusener blieb unverletzt - der

Schaden an seinem Auto dürfte sich auf ca. 5000 Euro belaufen. Stefan

Hinrichs









