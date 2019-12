Itzehoe: Vater tötet Sohn und anschließend sich selbst

Avatar_shz von shz.de

17. Dezember 2019, 08:53 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Mann im Itzehoer Gewerbegebiet

zunächst seinen Sohn und anschließend sich selbst durch Schüsse getötet. Die

Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Mordkommission übernommen, die

genauen Hintergründe der Tat bleiben zu klären.



Gegen 0.45 Uhr teilte ein 64-Jähriger über Notruf mit, dass er seinen Sohn im

Bereich des Mediamarktes in Itzehoe erschossen habe und nun sich selbst richten

wolle. Sofort entsandten Einsatzkräften zeigte sich vor Ort ein trauriges Bild -

sie entdeckten den Anrufer, seinen 15-jährigen Jungen und einen Hund erschossen

neben dem Fahrzeug des 64-Jährigen. Rettungsmaßnahmen waren nicht mehr möglich.



Die Hintergründe der Tat dürften vermutlich im familiären Bereich liegen. Vater

und Sohn hatten zuletzt einen festen Wohnsitz im Amtsbereich Schenefeld. Die

Mutter lebt nach derzeitigen Erkenntnisse getrennt von der Familie.



Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden. Die Ermittlungen dauern

an.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4471197

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell