Itzehoe: Unter Kokaineinfluss unterwegs

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 12:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Freitagmorgen hat eine Streife den Fahrer eines

Mofas aus dem Verkehr gezogen, weil dieser unter dem Einfluss von

Kokain unterwegs gewesen ist. Der Itzehoer musste sich einer

Blutprobenentnahme unterziehen.



Um 07.50 Uhr kontrollierten Beamte einen 27-jährigen Rollerfahrer

in der Edendorfer Straße. Weil die Pupillenreaktion des Mannes

auffällig war, befragten die Einsatzkräfte ihr Gegenüber zu möglichem

vorangegangenem Drogenkonsum. Der Betroffene räumte ein, vor einigen

Tagen Kokain konsumiert zu haben. Ein freiwillig absolvierter,

positiv verlaufener Drogenvortest bestätigte diese Angabe. Die

Polizisten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an, stellten

die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Itzehoer.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell