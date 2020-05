Itzehoe: Unter Drogeneinfluss mit dem Motorrad unterwegs

Avatar_shz von shz.de

04. Mai 2020, 09:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Freitag hat eine Streife in der Itzehoer Innenstadt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Motorrad unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Blutprobenentnahme stellen.



Um 21.00 Uhr fiel den Beamten in der Fußgängerzone der Feldschmiede ein Biker auf. Um den Mann auf sein ordnungswidriges Verhalten hinzuweisen, stoppten die Einsatzkräfte den 29-Jährigen vor dem Holstein Center. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten glasige Augen und eine träge Pupillenreaktion bei ihrem Gegenüber fest. Ein freiwillig durch den aus dem Kreis Steinburg Stammenden absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf mehrere Substanzen. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Den Betroffen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des Befahrens der Fußgängerzone.



