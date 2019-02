Itzehoe: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

von shz.de

14. Februar 2019, 10:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Mittwochabend hat eine Streife die

Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Itzehoe aufgedeckt. Der

Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.



Um 22.40 Uhr stoppten die Beamten in der Obere Dorfstraße den

Fahrer eines Audis, um ihn und seinen Wagen einer Kontrolle zu

unterziehen. Im Rahmen der Überprüfung sichteten die Einsatzkräfte

einige Papiere und boten ihrem Gegenüber einen Atemalkoholtest an.

Der lieferte ein Ergebnis von 1,45 Promille - zu einem möglichen

Alkoholkonsum machte der Itzehoer keine Angaben. Die Beamten ordneten

die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein

des Beschuldigten. Er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr

verantworten müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell