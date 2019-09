Itzehoe: Unfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Avatar_shz von shz.de

03. September 2019, 09:02 Uhr

Itzehoe (ots) - Montagabend hat sich in Itzehoe ein Verkehrsunfall

unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Ursächlich für das

Geschehen dürften Alkohol und Drogen beim Fahrer gewesen sein.



Gegen 21.20 Uhr war ein Itzehoer in einem SUV auf der Fehrsstraße

in Richtung Kaiserstraße unterwegs. In der scharfen Rechtskurve im

Übergang zur Kaiserstraße fuhr der 33-Jährige offenbar ungebremst und

mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus und prallte gegenüber der

Hausnummer 51 gegen einen Baum. Während an dem Wagen Totalschaden

entstanden sein dürfte, erlitt der Insasse nur leichte Verletzungen.

Bei ihm stellten Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest, ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Zudem stand der Beschuldigte vermutlich unter dem Einfluss von Drogen

- einige körperliche Anzeichen deuteten darauf hin. Die Polizisten

ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt im

Itzehoer Klinikum durchführte. Nach medizinischer Versorgung und nach

Ende der polizeilichen Maßnahmen konnte der 33-Jährige das

Krankenhaus wieder verlassen. Er wird sich wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und

anderer berauschender Mittel verantworten müssen.



