Itzehoe: Unfall unter Drogeneinfluss

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 12:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Dienstagnachmittag hat eine unter dem Einfluss von

Drogen stehende Frau in Itzehoe einen Verkehrsunfall verursacht. Sie

und eine Insassin des gegnerischen Fahrzeugs erlitten leichte

Verletzungen.



Um 15.35 Uhr war die Beschuldigte in einem Lupo auf der Edendorfer

Straße in Richtung Schenefelder Chaussee unterwegs. Im

Einmündungsbereich zum Oldendorfer Weg bemerkte sie das

Abbiegevorhaben des sich vor ihr befindenden Wagens zu spät und wich

auf die Gegenfahrbahn aus, um ein Auffahren ihrerseits zu verhindern.

Hier kollidierte sie mit dem Golf einer 34-Jährigen, die in Richtung

Stadtmitte fuhr. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unglück

leichte Verletzungen, ebenso ein 13 Jahre altes Mädchen, das sich im

Auto der Geschädigten befand. Das Kind kam mit einem Rettungswagen in

das Itzehoer Klinikum.



Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei der

35-jährigen Beschuldigten Auffälligkeiten fest, die auf den

vorangegangenen Konsum von Rauschmitteln hindeuteten. Die Itzehoerin

räumte darauf ein, vor etwa einer Woche Cannabis konsumiert zu haben,

ein Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme

einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender

Mittel.



Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war der

betroffenen Straßenabschnitt für etwa anderthalb Stunden gesperrt. An

den beiden Volkswagen entstanden Schäden von 2.000 beziehungsweise

7.000 Euro.



Merle Neufeld









