Itzehoe: Und wieder lockten die Rußpartikelfilter

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 08:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Noch immer ist die Serie der Diebstähle von Rußpartikelfiltern

nicht abgerissen. Nachdem Unbekannte innerhalb der letzten Wochen bereits an

zwei Tatorten aktiv gewesen sind, schlugen sie in der Nacht auf den 31. Januar

2020 erneut zu.



Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 19.00 Uhr, bis zum Freitagmorgen suchten

Diebe das Gelände eines Autohauses in der Itzehoer Dorfstraße auf. Sie begaben

sich gezielt zu vier dort abgestellten Opel Movano und demontierten die sich

unter den Fahrzeugen befindenden Dieselkraftstoffpartikelfilter. Der

Gesamtschaden dürfte bei etwa 10.000 Euro liegen, Hinweise auf die Täter gibt es

bis jetzt keine.



Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben,

sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in

Verbindung setzen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4510370

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell