Itzehoe: Überfall auf Spielhalle in Wellenkamp

18. Mai 2018, 12:22 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat ein unbekannter Täter

eine Spielhalle im Itzehoer Ortsteil Wellenkamp überfallen. Der

Räuber erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf ihn geben können.



Kurz nach 02.00 Uhr betrat eine maskierte männliche Person die

Spielhalle im Kamper Weg und verlangte von der dort allein anwesenden

weiblichen Aufsicht unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von

Bargeld. Die Angestellte kam der Forderung nach und reichte dem Täter

einen kleineren Bargeldbetrag. Im Anschluss verließ der Räuber

mitsamt der Beute die Örtlichkeit und flüchtete vermutlich in

Richtung Kremperheide.



Laut der Anzeigenden hat es sich bei dem Unbekannten um einen

schlanken Mann mit einer Größe von etwa 1,80 cm und im Alter von 20

Jahren gehandelt. Er sprach Hochdeutsch und war mit einer dunklen

Trainingshose und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Wer

Hinweise auf diese Person geben kann oder wer verdächtige

Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, sollte sich mit

der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung

setzen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell