Itzehoe: Trunkenheitsfahrt am Morgen

23. Juni 2020, 10:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Montagmorgen hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Alkohol stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Gegen 09.30 Uhr entschloss sich eine Streife, in der Untere Dorfstraße den Fahrer eines Fords zu kontrollieren. Im Zuge dessen stellten die Einsatzkräfte bei ihrem gegenüber deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein darauf durch den 62-jährigen Itzehoer freiwillig absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,19 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.



