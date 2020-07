Itzehoe: Trunkenheit im Verkehr

Avatar_shz von shz.de

15. Juli 2020, 15:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Am späten Abend des 14.07.2020 hatte eine betrunkene Autofahrerin Probleme ihr Fahrzeug in eine Parkbucht einzuparken. Sie fuhr einfach zu weit nach vorn und das Fahrzeug landete mit den Vorderrädern in dem zwischen den Parkstreifen befindlichen Graben.



Gegen 22.25 Uhr hatte auf dem Parkplatz des Media Marktes in der Otto-F.-Ahlsen-Straße eine 41jährige Fahrzeugführerin aus Glückstadt ihren Pkw Opel in eine der dortigen Parkbuchten einparken wollen. Dabei ist sie so weit vorgefahren, dass sie mit der Vorderachse des Fahrzeugs in dem davor befindlichen Graben, der die Parkstreifen voneinander trennt, landete. Als die Polizei dort eintraf, stand die 41jährige am Fahrzeug und versuchte augenscheinlich, das Fahrzeug aus dem graben zu befreien.



Bei Ansprache der Glückstädterin reagierte diese dann sehr aufgebracht und es wurde Atemalkohol festgestellt. Da sie ein Atemalkoholtest an Ort und Stelle von ihr nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, wurde dieser auf dem Polizeirevier wiederholt. Die Folge waren gemessene 1,7 Promille, eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.



Gegen die 41jährige wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und sie darf erst einmal kein Kraftfahrzeug mehr führen.



