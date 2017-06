Itzehoe: Trunkenheit im Verkehr

Itzehoe (ots) - Donnerstagabend hat eine Streife in Itzehoe einen

Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit mehr als zwei Promille am

Steuer eines Kleinbusses saß. Der Beschuldigte musste sich einer

Blutprobenentnahme unterziehen.



Gegen 18.00 Uhr gab ein Zeuge einen Hinweis auf einen Vito auf der

Straße Vor dem Delftor, dessen Fahrer offenbar alkoholisiert zu sein

schien. In der Otto-F.-Alsen-Straße kontrollierten Beamte das

verdächtige Fahrzeug - ein freiwillig durch den Fahrer absolvierter

Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,04 Promille. Ein Richter

ordnete die Entnahme einer Blutprobe an; der 54-jährige Itzehoer muss

sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich

verantworten.



