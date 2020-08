Itzehoe: Täter machen Beute in größerem Umfang - Zeugen gesucht!

Avatar_shz von shz.de

31. August 2020, 09:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Samstag haben Unbekannte eine Baustelle am Sandberg aufgesucht und aus mehreren Containern diverse Werkzeuge von hohem Wert entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 07.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über einen Zaun Zutritt zu der umfriedeten Baustelle, auf der aktuell ein Feuerwehrgerätehaus errichtet wird. Sie brachen fünf der sich auf dem Gelände befindende Baucontainer auf und stahlen aus diesen unter anderem zwei Kettensägen und vier Bohrmaschinen des Herstellers Hilti. Insgesamt dürfte sich der Wert der Beute auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen, der angerichtete Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.



Hinweise auf die Diebe und auf den Verbleib der Beute gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



Merle Neufeld



