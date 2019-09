Itzehoe: Sinnlose Zerstörung - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 12:03 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte im

Itzehoer Fußballstadion randaliert und einen Schaden in Höhe von etwa

tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf die Täter geben können.



Im Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 09.40 Uhr,

begaben sich Personen auf das umzäunte Gelände des Stadions im

Brunnenstieg. Hier zerstörten sie eine Eckfahne, demolierten einen

Zuschauerzaun und beschädigten eine Mauer. Die Gesamtschadenshöhe

dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 1.000 Euro belaufen.



Hinweise zu den Randalierern nimmt die Itzehoer Polizei unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



Merle Neufeld









