Itzehoe: Schmuckdiebstahl beim Juwelier

18. April 2019, 13:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Mittwochmittag ist es zu einem dreisten Diebstahl

in einem Juwelierladen in Itzehoe gekommen. Die Täter flüchteten mit

ihrer Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die

Diebe geben können.



Gegen 13.00 Uhr hielten sich zwei männliche Personen in dem

Geschäft in der Feldschmiede auf. Die Angestellte führte zunächst ein

Verkaufsgespräch mit den vermeintlichen Kunden. Da ihr das Gespräch

aber suspekt vorkam, verwies sie die beiden Unbekannten des Ladens.

Kurze Zeit später erschien einer der zuvor aufgetretenen Männer

erneut in Begleitung eines anderen Unbekannten beim Juwelier und

entwendete mehrere Schmuckstücke aus einem Regal. Sie verließen

fluchtartig den Laden in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg.



Bei dem ca. 20 Jahre alten Haupttäter soll es sich um einen 165 cm

großen und hageren Mann gehandelt haben. Er trug zur Tatzeit eine

kurze dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Die beiden anderen Täter

waren ebenfalls ca. 20 Jahre alt und von hagerer Statur. Einer von

ihnen war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose

bekleidet. Der andere Täter trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem

Schriftzug, eine schwarze kurze Hose mit roten Streifen an der Seite

und schwarze Schuhe. Die drei Männer sollen von osteuropäischem

Erscheinungsbild gewesen sein.



Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf etwa 4000 Euro.



Wer Hinweise auf die Gesuchten geben kann, sollte sich mit der

Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung

setzen.



