Itzehoe / Sankt Margarethen: "Blanker Hans" - Polizei-Drohne kommt zum Einsatz

11. September 2019, 09:03 Uhr

Itzehoe / Sankt Margarethen (ots) - Wenn am 14. September 2019 die

Katastrophenschutzübung des Kreises Steinburg, "Blanker Hans",

stattfindet, kommt neben Einsatzkräften zahlreicher Behörden und der

Polizeidirektion Itzehoe auch eine Drohne der Landespolizei zum

Einsatz. Sie wird während der Übung zeitweise über dem betroffenen

Gebiet fliegen und Übersichtsaufnahmen übertragen. Im Fokus hierbei

steht die Feststellung des Einsatzwertes der Drohne bei derartigen

Lagen. Denn die Drohne ermöglicht einen einmaligen Blick über weite

Flächen und damit über das Ausmaß eines Unglücks. Die aus den

Aufnahmen gewonnenen Erkenntnisse sollen hilfreich für das Treffen

taktisch richtiger Entscheidungen sein.



Der Einsatz der Drohne, die von einem speziell geschulten

Dreier-Team von Polizisten bedient wird, wird sich grundsätzlich an

den Vorgaben der Luftverkehrs-Ordnung orientieren, trotzdem diese für

die Polizei nicht bindend sind.



