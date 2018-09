Itzehoe: Sachbeschädigung an Parteibüro

von shz.de

17. September 2018, 10:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagabend haben Unbekannte zwei Fenster der

Kreisgeschäftsstelle Bündnis 90 / Die Grünen in Itzehoe beschädigt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben

können.



Vermutlich gegen 23.00 Uhr warfen die Täter Flaschen auf zwei

Fenster des Büros in der Reichenstraße. Dabei gingen jeweils die

äußeren Scheiben der Doppelverglasung zu Bruch. Nach derzeitigen

Erkenntnissen hatten Zeugen zur Tatzeit einen lauten Knall vernommen,

ordneten diesen zunächst allerdings nicht einer Sachbeschädigung zu.



Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen

- Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sollten sich bei

der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



