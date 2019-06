Itzehoe: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

von shz.de

04. Juni 2019, 14:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Montag ist es zu einem räuberischen Diebstahl

in einem Bekleidungsgeschäft in Itzehoe gekommen. Der Täter flüchtete

mit seiner Beute. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf

den Dieb geben können.



Gegen 11.12 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des

Bekleidungsgeschäftes im Einkaufszentrum Holstein Center einen Kunden

beim Diebstahl. Auf seine Tat angesprochen versuchte der unbekannte

Täter zu fliehen. Der Detektiv konnte ihn zunächst festhalten, musste

aber von dem Angreifer ablassen, als dieser sich mit Faustschlägen

zur Wehr setzte. Der Unbekannte floh mit dem Diebesgut in Richtung La

Couronne Platz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen

verlief ohne Erfolg.



Bei dem circa 20 Jahre alten Täter soll es sich um einen etwa 170

bis 180 cm großen und schlanken Mann mit kurzen schwarzen Haaren

gehandelt haben. Die Haare trug er zur Tatzeit an den Seiten kurz und

oben circa zwei bis drei cm lang. Bekleidet war er mit einer blauen

Bomberjacke und einer hellgrauen Jogginghose. Auffällig war eine

bunte Tätowierung auf einem der Handrücken. Er hatte ein großes

weißes Handy dabei. Der Mann soll von südosteuropäischem

Erscheinungsbild gewesen sein.



Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf 24,90 Euro.



Wer Hinweise auf den Gesuchten geben kann, sollte sich mit der

Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung

setzen.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell