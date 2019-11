Itzehoe: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 12:42 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Dienstag ist es nach Angaben einer Anzeigenden zu einem

gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Itzehoe gekommen. Ein Unbekannter

löste Radmuttern am Wagen der Geschädigten, so dass sich ein Reifen löste. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen.



In der Zeit von 05.40 Uhr bis 13.30 Uhr parkte der Volkswagen der 30-Jährigen

auf dem Mitarbeiterparkplatz des Itzehoer Klinikums in der Robert-Koch-Straße.

Als die Frau mittags ihren Wagen startete und losfuhr, nahm sie verdächtige

Geräusche im Bereich der Vorderachse wahr. Woher diese rührten, klärte sich nach

einigen hundert Metern, als ein Reifen von dem Fahrzeug abfiel. Offenbar, so die

Anzeigende, hatte ein Unbekannter die Radbolzen gelöst - einige von diesen

fanden sich auf der Fahrbahn wieder. Dass das Rad bei einem etwa drei Wochen

zurückliegenden Reifenwechsel fehlerhaft befestigt wurde, schließt die aus dem

Kreis Rendsburg-Eckernförde Stammende aus.



Hinweise auf einen möglichen Täter ließen sich nicht erlangen. Zeugen, die am

Abstellort verdächtige Machenschaften an einem blauen VW Golf beobachtet haben,

sollten sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in

Verbindung setzen.



