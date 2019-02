Itzehoe: Radlerin bei Unfall leicht verletzt

von shz.de

08. Februar 2019, 10:13 Uhr

Itzehoe (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am frühen

Donnerstagmorgen in Itzehoe hat eine Radfahrerin leichte Verletzungen

erlitten. Die Frau kam in das Itzehoer Krankenhaus.



Um 05.50 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Wagen auf dem

Oldendorfer Weg unterwegs. Er beabsichtigte in die Edendorfer Straße

in Richtung Innenstadt abzubiegen und übersah dabei eine 23-Jährige,

die den gemeinsamen Geh- und Radweg der Edendorfer Straße in Richtung

Schenefelder Chaussee entgegen der Fahrtrichtung mit ihrem Zweirad

befuhr. Die junge Frau kollidierte mit der Beifahrerseite des

Mercedes´ und fiel zu Boden. Bei dem Sturz zog sich die Itzehoerin

leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein

Klinikum.



An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund tausend

Euro, der Schaden an dem Fahrrad dürfte sich auf etwa hundert Euro

belaufen.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell