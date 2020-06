Itzehoe: Portemonnaie entwendet

Avatar_shz von shz.de

18. Juni 2020, 08:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Wieder einmal ist es zu einem Diebstahl eines Portemonnaies während des Einkaufs gekommen. Vermutlich hatte die Geschädigte ihre Geldbörse aus den Augen gelassen, was ein Dieb ausnutzte und das Geld an sich nahm.



Die Anzeigende hielt sich am Dienstag zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr in dem Itzehoer Penny-Markt in der Edendorfer Straße auf. Zeitweilig trug die 27-Jährige ihr Portemonnaie in der Hand, legte es dann aber wahrscheinlich in ihren Einkaufswagen, von wo es verschwand. An der Kasse erst bemerkte die junge Frau das Fehlen ihres Eigentums. Der ihr entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 240 Euro, Hinweise auf den Dieb gibt es keine.



Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



