Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl aus Rucksack

Avatar_shz von shz.de

13. Juli 2020, 12:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagvormittag nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit einer Frau beim Einkaufen und entwendete ihre Geldbörse aus dem Rucksack.



Gegen 11.30 Uhr betrat die Geschädigte aus Hohenaspe ein Bekleidungsgeschäft in der Feldschmiede. Ihr Portemonnaie befand sich zu dem Zeitpunkt in ihrem auf dem Rücken getragenen Rucksack, der mittels eines Reißverschlusses verschlossen war.



Erst an der Kasse bemerkte die 54-Jährige den geöffneten Reißverschluss ihres Rucksacks und den Diebstahl ihrer Geldbörse.



Der Schaden wird auf rund 290 Euro beziffert.



Eine Absuche nach dem Portemonnaie in dem Geschäft verlief negativ.



Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.



Maike Pickert



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Maike Pickert Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4650385 OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell