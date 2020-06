Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl aus Einkaufswagen

Avatar_shz von shz.de

03. Juni 2020, 08:02 Uhr

Itzehoe (ots) - Leider legen Kunden ihre Geldbörsen immer wieder unachtsam in ihrem Einkaufswagen ab - so auch am vergangenen Freitag in Itzehoe. Diese günstige Gelegenheit nutzte ein Dieb und stahl das Portemonnaie einer Frau.



Gegen 17.00 Uhr befand sich die Geschädigte auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Emmy-Noether-Straße. Während sie ihren Einkauf aus ihrem Einkaufswagen in ihr Fahrzeug lud, deponierte sie ihre Geldbörse in dem Einkaufswagen. Den allerdings hatte die Frau nicht durchgängig im Blick, so dass es einem Unbekannten unbemerkt gelang, ihr Portemonnaie zu entwenden. Eine Ansuche des Parkplatzes nach Feststellung der Tat durch die Anzeigende verlief negativ.



Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



Merle Neufeld



