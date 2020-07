Itzehoe: PKW kommt von der Fahrbahn ab

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2020, 13:33 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Montag ist es zu einem Verkehrsunfall in Itzehoe gekommen. Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. - Er erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen.



Gegen 04.05 Uhr war der 19-jährige Autofahrer aus Itzehoe in seinem VW Golf auf der Schumacherallee in Richtung Große Paaschburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Itzehoer rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum.



Der Baum wurde beschädigt, an dem PKW entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholkonsum lagen nicht vor.



Maike Pickert



