Itzehoe: Pedelecs entwendet

Avatar_shz von shz.de

29. August 2019, 11:22 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Dienstag ist es in Itzehoe zu gleich zwei

Diebstählen von E-Bikes aus einem Keller beziehungsweise aus einer

Tiefgarage gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise

auf die Diebe geben können.



Im Zeitraum von 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr haben Unbekannte einen

Keller und eine Tiefgarage eines Hauses in der Feldschmiede

aufgesucht. Aus dem verschlossenen Keller stahlen sie ein mit Schloss

gesichertes schwarzes Elektrofahrrad des Herstellers Pegasus im Wert

von mehr als zweitausend Euro, aus der Garage entwendeten sie ein

ebenfalls schwarzes Damen-E-Bike von Kettler, Wert dreitausend Euro.



Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib der Räder gibt es bis

jetzt keine. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 an die Itzehoer Polizei zu wenden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell