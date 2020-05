Itzehoe: Ohne Sicherheitsgut und unter Drogeneinfluss unterwegs

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2020, 10:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagvormittag hat eine Streife in Itzehoe einen Mann kontrolliert, weil er nicht angeschnallt war. Dabei stellte sich heraus, dass er zudem vermutlich berauscht war. Der Hohenlockstedter musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Um 10.35 Uhr entschlossen sich die Beamten, den Fahrer eines Skodas in der Oelixdorfer Straße zu überprüfen, da der 27-Jährige seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen dessen stellten die Einsatzkräfte körperliche Anzeichen fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Zwar stritt der Betroffene die Einnahme von Rauschmitteln ab, ein Test der Pupillenreaktion allerdings bekräftigte den Verdacht. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann zunächst einmal die Weiterfahrt. Sie fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.



