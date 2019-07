Itzehoe: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

von shz.de

08. Juli 2019, 13:03 Uhr

Itzehoe (ots) - Sonntagabend hat eine Streife in Itzehoe einen

Autofahrer gestoppt, der sich zunächst der Kontrolle zu entziehen

versuchte. Wie sich schließlich herausstellte, stand der Mann unter

Drogeneinfluss und besaß keine Fahrerlaubnis.



Kurz vor 23.00 Uhr befuhren die Ordnungshüter den Birkenweg in

Richtung Kremper Weg. Vor ihnen befand sich ein PKW, dem sie in

Richtung Breitenburg folgten. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und

des Überfahrens eines Stoppschildes entschlossen sich die Beamten

wenig später, das Fahrzeug mittels Lichtlaufleiste "STOP Polizei" zu

stoppen. Allerdings beschleunigte der PKW-Fahrer sein Fahrzeug nach

dem erneuten Einbiegen in den Kremper Weg auf circa 100 km/h. Erst

als die Streifenwagenbesatzung das Blaulicht hinzuschaltete, stoppte

der 52-jährige Itzehoer den Daihatsu im Kremper Weg. Einen

Führerschein konnte er auf Nachfrage nicht vorlegen. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, der darauffolgende

Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Der Betroffene musste

sich einer Blutprobe unterziehen. Der PKW verblieb am Kontrollort.



Der Autofahrer wird sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel

verantworten müssen.



