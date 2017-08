Itzehoe: Nigeria-Connection im Kreis Steinburg aktiv

Itzehoe (ots) - Aktuell ermittelt die Itzehoer Kripo in einem Fall

des Betruges, bei dem eine Frau Opfer der sogenannten

Nigeria-Connection geworden ist. Die Täter agierten aus dem

afrikanischen Ausland und ergaunerten über das Internet ein

Smartphone von der Geschädigten. Dass die Betrogene schließlich doch

misstrauisch geworden ist, bewahrte sie vor weitergehenden Schäden.



Am 24. August 2017 bot die Kellinghusenerin über

Ebay-Kleinanzeigen ein iPhone 6 für 350 Euro zum Kauf an. Auf die

Annonce hin meldete sich eine Interessentin, angeblich aus England,

und bat um Übersendung des Smartphones. Den fälligen Geldbetrag in

Höhe von 380 Euro, Kaufsumme plus Versandkosten, wollte die Käuferin

überweisen, nachdem ihr die Verkäuferin die DHL-Sendungsnummer

mitgeteilt hat. Angeblich verlange die involvierte Bank of Canada ein

solches Vorgehen, bevor sie eine Überweisung ausführe. Dem schenkte

die Geschädigte Glauben und übermittelte nach Aufgabe des Paketes bei

der Post die geforderte Sendungsnummer. Ihr Geld erhielt sie im

Gegenzug allerdings nicht. Vier Tage später meldeten sich die

Käuferin und die angebliche Bank of Canada dann per E-Mail bei der

Kellinghusenerin und teilten mit, dass erst nach der Überweisung von

220 Euro auf eine Konto in Nigeria der Gesamtbetrag in Höhe von 600

Euro von der Bank zur Überweisung freigegeben werden würde. Diese

Forderung veranlasste das Opfer schließlich, die Polizei über den

Sachverhalt zu informieren.



Seit vielen Jahren schon sind derartige Machenschaften bei der

Polizei bekannt. Die Täter handeln von Nigeria aus über das Internet.

Waren früher verschiedene Tatbegehungsweisen im Zusammenhang mit

größeren Kaufsummen, wie zum Beispiel der An- und Verkauf von

Fahrzeugen, Pferdehandel und das Vermitteln von Ferienunterkünften an

der Tagesordnung, so scheint es, dass die sogenannte

Nigeria-Connection jetzt auch vermehrt über Ebay-Kleinanzeigen in

Erscheinung tritt. Die im vorliegenden Fall benutzte E-Mail-Anschrift

der Bank of Canada war gefälscht. Alle E-Mail-Inhalte, die von der

angeblichen Bank of Canada mitgeteilt wurden, entsprachen nicht den

üblichen Bankgepflogenheiten - Banken interessieren sich nicht für

Sendungsverläufe ihrer Kunden!



Ein Tipp der Polizei: Wer sich als Verkäufer bei

Ebay-Kleinanzeigen tummelt, sollte seine Waren erst dann versenden,

wenn die geforderte Kaufsumme komplett auf dem eigenen Konto

eingegangen ist.



