Itzehoe / Münsterdorf: Zeugen nach Automatensprengungen gesucht!

23. Dezember 2018, 12:13 Uhr

Itzehoe / Münsterdorf (ots) - Am Freitag und am Samstag haben

Unbekannte in Münsterdorf und in Itzehoe zwei Zigarettenautomaten

gesprengt. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - die

Polizei sucht nun nach Zeugen.



In der Nacht zum Samstag war kurz vor Mitternacht in der

Münsterdorfer Kirchenstraße ein lauter Knall zu hören. Ursächlich

hierfür war die Sprengung eines Zigarettenautomaten, der durch die

Explosion von der Wand gerissen wurde und einige Meter weit flog. An

einer Scheibe eines angrenzenden Wohnhauses entstand ein leichter

Schaden. Wer den Automaten zerstört hat, ist unklar. Beute machten

der oder die Täter offenbar jedoch nicht.



Samstagabend fiel in der Itzehoer Gasstraße gegen 19.30 Uhr ein

weiterer Zigarettenautomat einer Explosion zum Opfer. Hierbei gelang

es Unbekannten, das Behältnis zu öffnen - ob die Täter aus dem

Inneren Bargeld oder Tabakwaren entnahmen, bleibt zu klären.



Die in beiden Taten angerichteten Schäden dürften bei mehreren

tausend Euro liegen. Hinweise auf die Täter nimmt die Itzehoer

Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



