Itzehoe: Müllcontainer angezündet

01. April 2020, 10:33 Uhr

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Itzehoe einen Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Gegen 0.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, weil in der Straße Langer Peter in Höhe der Hausnummer 70 ein Müllcontainer in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte das Objekt ab, zu Schäden an dem in der Nähe stehenden Wohnhaus kam es nicht. Das Feuer zerstörte den Container komplett, der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 250 Euro liegen.



Zeugen, die Hinweise auf diejenigen geben können, die den Brand verursacht haben, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



