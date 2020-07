Itzehoe: Mountainbike entwendet

Avatar_shz von shz.de

16. Juli 2020, 08:23 Uhr

Itzehoe (ots) - Bereits am vergangenen Montag, 13.07.20, ist es in Itzehoe zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.



Im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr entwendeten Unbekannte ein graues Mountainbike des Herstellers Stinger im Wert von 180 Euro, das zuvor im gesicherten Zustand im Fahrradständer im Graf-Egbert-Ring gestanden hatte.



Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung setzen.



