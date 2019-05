Itzehoe: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

von shz.de

14. Mai 2019, 10:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Montagnachmittag hat sich in Itzehoe ein

Moorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere

Verletzungen zugezogen. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in das

Itzehoer Klinikum.



Kurz nach 15.00 Uhr war eine 42-Jährige in einem Daimler auf der

Detlev-H.-Rötger-Straße unterwegs. Sie beabsichtigte, nach links auf

die Kreisstraße Lübscher Kamp abzubiegen. Dabei übersah sie einen

Biker, der aus Richtung Kamper Weg kommend auf dem Lübscher Kamp fuhr

und auf seinem Fahrstreifen gerade leicht an einem vorausfahrenden

Auto vorbeizog, als dieses zum Abbiegen in die

Detlev-H.-Rötger-Straße ansetzte. Der 59-Jährige Zweiradfahrer

kollidierte mit dem Mercedes, stürzte und verletzte sich schwer. Die

Unfallverursacherin und ihre beiden Mitfahrer blieben unversehrt.



An der Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von etwa tausend Euro,

der Schaden an dem PKW dürfte sich auf zweitausend Euro belaufen.



