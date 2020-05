Itzehoe: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2020, 10:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei in Itzehoe am Samstagabend einen Autofahrer überprüft. Der stand unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol, leugnete allerdings, in diesem Zustand gefahren zu sein. Er musste sich dennoch der Entnahme einer Blutprobe stellen.



Kurz nach 20.00 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil er hinter einem Wagen unterwegs war, der unter anderem in der Lindenstraße starke Schlangenlinien vollführte. Der Zeuge verfolgte den Audi bis in die Wilhelmstraße, wo der Fahrer den Wagen verließ und ein Haus betrat. Die Einsatzkräfte klingelten kurz darauf an der Tür des Beschriebenen, der deutlich alkoholisiert war. Allerdings gab er an, erst nach seiner Heimkehr ein großes Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten lieferte ein Ergebnis von 2,12 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des 47-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und teilten dem Mann mit, dass er bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf.



