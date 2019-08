Itzehoe: Missgeschick unter Alkoholeinfluss zieht Anzeige nach sich

von shz.de

Itzehoe (ots) - Am Sonntagabend ist ein Autofahrer in Itzehoe auf

einen verkehrsbedingt stehenden Wagen aufgerollt. Dies rief die

Polizei auf den Plan, die bemerkte, dass der Mann nicht nüchtern war.

Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.



Gegen 21.20 Uhr rückte eine Streife aus, weil es in der

Reichenstraße in Höhe des Rathauses zu einem Verkehrsunfall gekommen

sein sollte. Vor Ort trafen die Beamten auf die Beteiligten und

stellten fest, dass der Beschuldigte zwar auf ein an der Ampel

stehendes Auto aufgefahren war, dabei jedoch keinen Schaden

verursacht hatte. Allerdings roch der 50-Jährige stark nach Alkohol.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,36 Promille. Die

Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten seinen

Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten gegen den

aus dem Itzehoer Umland Stammenden eine Strafanzeige wegen des

Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss.



