Itzehoe: Inbetriebnahme einer neuen Telefonanlage - Störungen nicht auszuschließen

07. Februar 2020, 08:02 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Dienstag, dem 11. Februar 2020, wird im Behördenhochhaus der

Polizei in Itzehoe, Große Paaschburg 66, die alte Telefonanlage abgeschaltet und

eine neue Telefontechnik in Betrieb genommen. Im Zuge der Umschaltungen kann es

ganztägig zu Störungen im Telefonbetrieb kommen. Sollte dieser Fall tatsächlich

eintreten, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, bei dringenden Anliegen den

Notruf 110 zu wählen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



