Itzehoe: Immer der Nase nach...

20. Juli 2020, 14:33 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Samstagmorgen hat eine Streife in Itzehoe den richtigen Riecher bewiesen und dank eines guten Geruchsvermögens eine Wohnung ausfindig gemacht, in der einige Drogen lagerten.



Kurz vor 07.00 Uhr führten Einsatzkräfte in der Straße Sandberg eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Maßnahme stieg den Beamten ein Geruch in die Nase, der dem von Cannabis zweifelsfrei sehr glich. Die Polizisten machten sich auf die Suche nach dem Ursprung des Dufts und landeten letztlich vor einer Wohnungstür im Sandberg. Auf Klingeln öffnete der 27-jährige Bewohner, der bereitwillig einräumte, erst kürzlich Besuch von einem Menschen gehabt zu haben, der einen Joint geraucht hätte. Dem Gesagten schenkten die Polizisten nur bedingt Glauben, ein Richter ordnete letztlich die Durchsuchung der Wohnung an. In dieser entdeckten die Beamten unter anderem Marihuana und Rauschpilze und stellten die Drogen zusammen mit einigem Zubehör sicher.



Der Itzehoer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der außergerichtlichen Vernichtung der Betäubungsmittel stimmte er zu.



Merle Neufeld



