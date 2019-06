Itzehoe: Hauswand angefahren - Zeugen gesucht!

von shz.de

13. Juni 2019, 10:53 Uhr

Itzehoe (ots) - Am Mittwoch hat ein Unbekannter in Itzehoe eine

Hauswand angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen, die Hinweise auf den Verkehrsteilnehmer geben können.



Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr dürfte der Fahrer eines

Lastwagens oder eines PKWs vermutlich beim Rangieren den Gehweg der

Bergstraße befahren haben und im Zuge dessen gegen die Hauswand eines

Wohngebäudes geraten sein. Hierdurch entstand ein Riss im Mauerwerk,

die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.



Wer Hinweise auf den Unfallfahrer oder sein Fahrzeug geben kann,

sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821

/ 6020 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



