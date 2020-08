Itzehoe: Handtasche entwendet, Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

17. August 2020, 09:43 Uhr

Itzehoe (ots) - Bereits am vergangenen Freitag haben zwei Unbekannte einer Fußgängerin in Itzehoe ihre Handtasche weggenommen und sind mitsamt ihrer Beute geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Um 09.20 Uhr war die Geschädigte in den Parkanlagen hinter dem Wochenmarkts-Parkplatz in der Schumacherallee unterwegs. Hier näherten sich ihr von hinten ein Radler und ein Fußgänger und entwendeten mit einem schnellen Griff die Tasche der 55-Jährigen, die diese über die Schulter trug. Im Anschluss flüchtete das Duo in Richtung der Malzmüllerwiesen, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Laut der Itzehoerin hatten beide Täter ein ausländisches, arabisches, Aussehen und waren etwas kräftiger. Der Fahrradfahrer war etwa 16 Jahre alt, 165 cm groß, hatte auffällig große Augen und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Sein Komplize war circa 20 Jahre alt, 175 cm groß und trug dunkle Kleidung. Wer Hinweise zu den Beschriebenen geben kann oder wer das Geschehen beobachtet hat, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld



